Monteleone Trasporti a Transpotec, Maio: "Nella logistica grandi opportunità di lavoro per i giovani", VIDEO

Monteleone Trasporti a Transpotec, Maio: "Grandi opportunità di lavoro per i giovani nella logistica"

Monteleone Trasporti da oggi fino a fine settimana è a Transpotec, alla fiera di Milano, e fa un invito particolare ai giovani: "Logistica non è solo saper guidare il camion, si va oltre: noi oggi abbiamo bisogno di ingegneri logistici, di gente che sappia usare bene il pc e conosca gli aspetti informatici. C'è sempre l'incognita dell'IA, ma dietro anche questa c'è sempre l'uomo. Per questo invito i giovani studenti a venire a trovarci nel nostro stand per fare una bella chiacchierata e spiegare loro tutte le grandi opportunità di lavoro che offre il settore della logistica. E mi auguro che anche le scuole comprendano l'importanza di aprirsi al nostro ambiente".