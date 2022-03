Biella, il riordino del mercato di piazza Falcone in ostaggio della Bolkestein

Biella, il riordino di piazza Falcone in ostaggio della Bolkestein

Da anni sulla scrivania dell'assessore al Commercio Barbara Greggio c'è il riordino del mercato di piazza Falcone a Biella. E prima di lei era su quella del suo predecessore. Associazioni di categoria e ambulanti la chiedono a gran voce. Negli anni la piazza ha perso sempre più ambulanti quindi di attrattività lasciando vuoti qua e là poco eleganti. E ora che le associazioni sembravano condividere un progetto, quello che prevede tra le novità anche al centro della piazza uno spazio dedicato ai bambini, a mettere i bastoni tra le ruote all'amministrazione e ai commercianti è la direttiva Bolkestein, che regola il rilascio dei permessi ad occupare i posti con un nuovo bando.

“Il problema – spiega l'assessore Greggio – è che l'adeguamento alla normativa per procedere all'assegnazione quindi al riordino, comporta lungaggini burocratiche terribili. Si deve ricostruire la storia di ciascun ambulante, procurarsi documenti su documenti e inutile dire che in Comune già siamo a corto di organico e non è un punto a nostro favore e ancora tutti i controlli vari che vanno fatti è un disastro”.

L'assessore da sempre si è dimostrata favorevole al progetto di riordino, e da sempre è stata a fianco ad ambulanti e alle associazioni per portarlo avanti.

“Un mercato più elegante porta più gente - conclude -. Solo che dobbiamo seguire l'iter che è davvero lungo. Non possiamo fare diversamente. Nel mese di aprile comunque sarà definita con il dirigente Massimo Migliorini una strategia risolutiva”.