Dalla Regione oltre 5,2 milioni di euro per i comuni colpiti da calamità naturali, nel Biellese sono 6

Sono oltre 5,2 i milioni di euro che saranno erogati, con le risorse del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a favore dei comuni montani colpiti da calamità naturali. Gli interventi previsti sono per: la difesa da frane di crollo e caduta di massi o porzioni di terreno su luoghi abitati, luoghi di transito, zone di deflusso delle acque; le opere di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d’acqua; il ripristino di viabilità comunale finalizzato a prevenire ulteriori dissesti.

In totale sono 64 i comuni beneficiari degli interventi e nel Biellese sono sei. Si comincia con Campiglia Cervo con un doppio contributo: 36.300 euro per la messa in sicurezza (con completamento) della strada a Roreto Inferiore e 93.700 euro per i lavori di salvaguardia della viabilità comunale per le frazioni Rialmosso, Albertazzi e Pila. 15mila euro andranno a Pettinengo per il ripristino delle regimentazione superficiale delle acque a causa di problemi dovuti all'allagamento stradale mentre Sordevolo riceverà 50mila euro per il consolidamento del muro di sottoscarpa di via Camillo Vercellone.

Doppio finanziamento da 30mila euro a Portula e 60mila euro a Valdilana: nel primo caso, saranno utilizzati per una serie di interventi di messa in sicurezza, mediante disgaggio e placcaggio, del versante di frazione Masseranga e lavori di pronto intervento per franamento lungo il rio Scarpia, sempre a Masseranga. Nell'altro caso, invece, saranno impiegati per ripristinare la strada di frazione Fiorina e il muro di sostegno dell'arteria di frazione Giardino. Infine, 15mila euro in arrivo a Zumaglia per il ripristino dell'officiosità idraulica degli attraversamenti della strada comunale sul torrente Chiebbia.

“In questi anni la Regione Piemonte ha promosso e realizzato numerosi interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna ed altrettante misure di sostegno a favore dei comuni, per rendere le nostre montagne sempre più attrattive non solo per il turismo ma anche come luoghi per vivere tutto l’anno. Con questo dettagliato programma agiamo sul fronte della prevenzione del dissesto idrogeologico e del pronto intervento quando si verificano eventi calamitosi che necessitano di risposte tempestive”, affermano il presidente della Regione Alberto Cirio, il vice presidente ed assessore alla montagna, Fabio Carosso e l’assessore alla difesa del suolo Marco Gabusi.