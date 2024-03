Biella, temporanea sospensione della circolazione in occasione della Via Crucis

In occasione della Via Crucis cittadina organizzata dalla parrocchia di San Biagio, sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione per i motivi di cui in premessa, venerdì 29 marzo 2024, dalle ore 20.45 e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della Processione, nelle seguenti aree: Piazza primo Maggio (fr.Belletti Bona), via Belletti Bona (tratto est, tra piazza Primo Maggio e via Italia), via Italia (tra via Belletti Bona e via Duomo), via Duomo, via dei Seminari (tra via Duomo e in piazza Duomo).