Biella, il giuramento di Ippocrate dei giovani medici

Venerdi 22 marzo presso l’Auditorium di Città Studi a Biella si è svolta l’Assemblea Ordinaria annuale dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, durante la quale i giovani medici hanno prestato il giuramento di Ippocrate e i medici senior hanno avuto il riconoscimento del° 50 e del 60° anni di laurea.

La relazione del Presidente dell’Ordine è stata preceduta dal dr. Franco Motta, presidente della commissione Albo Odontoiatri ,che ha espresso preoccupazioni nei confronti delle catene odontoiatriche Low Coast sostenendo che i primi a subire danni sono i pazienti , che dopo poco tempo sono costretti a rifare i lavori, dovendo spesso affrontare delle spese ancora più pesanti e spesso devono farlo soffrendo in silenzio per non essere derisi da amici e parenti.

La maggior parte delle cause oggi in ambito odontoiatrico riguardano, infatti, prestazioni fornite dalle catene e alcune sono fallite senza rimborsare i pazienti. È un sistema basato sul credito al consumo, non sulla relazione di fiducia con il professionista e su un piano di cura di qualità.

Conclude il dr. Motta “L’odontoiatra va inteso come una «sentinella» della salute, come colui che precocemente riesce ad individuare l’insorgenza di malattie e disturbi anche gravi ed è per questo importante ruolo all’interno del mondo medico che la professione va difesa e tutelata".

A seguire il Presidente dell’Ordine è intervenuto rivolgendosi soprattutto ai giovani neolaureati che avrebbero recitato il giuramento di Ippocrate.

“Oggi e’ un’occasione per salutare i Colleghi più anziani e accogliere i giovani neo iscritti all'albo. Anziani e giovani insieme per guardare al futuro partendo dalle radici…. I Colleghi che oggi festeggiano i 50 anni e 60 anni di laurea meritano un nostro sentimento di stima per la dedizione profonda e la maestria con cui hanno esercitato l’arte medica, scontrandosi, nel loro percorso professionale, con la metamorfosi incredibile che ha subito la scienza medica a loro un grazie per una vita dedicata alla medicina. Adesso avete il diritto di curare le persone, non permettete a nessuno di scrivere la vostra storia e di condizionare il vostro domani”, Siate colui che aiuta a prevenire le malattie,che le riconosce con una diagnosi e che la affronta con la cura. Il tutto rivolgendovi ad un paziente con animo grato per aver messo nelle vostre mani la sua vita. Non pensate di avere sempre la verità in tasca, ascoltate i colleghi più anziani, perché hanno sbagliato prima di voi. Dovrete saper osservare, valutare, decidere e saper agire sempre in modo etico. E’ vero, al Giuramento di Ippocrate non possiamo attribuire un valore intrinsecamente legale; se vogliamo esso può apparire pure anacronistico, ma non v’è dubbio che esso incarna un simbolo storico, ricco di sacri valori etici che ricordano oltre al sapere anche il sapere essere medico. Di cosa parla questo giuramento:parla Della dignità del malato e del rispetto della sua vita, parla della diligenza nell’esercizio della professione, parla dei doveri inseriti nel Codice che ogni medico è tenuto a rispettare. Il momento del Giuramento di Ippocrate è quello in cui concretamente, si esplicitano il senso della professione di medico: dignità, diligenza, dovere. Non fatevi intimorire nel giudizio, non tiratevi indietro anche quando la fatica e la stanchezza vi affliggono, e quando ci saranno complicanze avrete solo perso la battaglia di oggi, ma non la guerra di domani.”

Al termine della relazione sono stati conferiti attestati di benemerenza ai medici Che hanno festeggiato i 50 anni di laurea: dr.Borella Tullio,dr. Bottino Claudio, dr.ssa Carotti Paola dr. Dalla Pozza Enrico, dr.Gavazzi Carlo, dr.Giovenali Ettore, dr.Marcuzzi Roberto, dr. Morra Antonio, dr. Pavignano Nicolò, dr. Rivadossi Gian Andrea dr.Servo Corrado, dr.Volpe Luigi. Hanno raggiunto il 60° di laurea il dr. Gromo Giacomo, il dr.Origlia Pier Giacomo, il dr. Ragni Giorgio. A questi professionisti la riconoscenza del mondo medico biellese per l’impegno umano durante tutto il loro viaggio professionale.

La cerimonia e’ terminata col giuramento di Ippocrate pronunciato dai giovani medici chirurghi : Dr.Bertoglio Alessio, Dr.ssa Bertuzzi Eleonora, Dr.ssa Brevi Maria, Dr.ssa Buffa Lara, Dr.ssa Colazza Chiara Serena ,Dr.Costenaro Mattia, Dr.ssa Cremona Giulia, Dr.ssa Detratti Giulia,Dr.Ferraris Vittorio,Dr.ssa Fiamma Valeria,Dr.Loro Piana Paolo,Dr. Lucchesi Teo, Dr.Lusiani Luca, Dr.ssa Mazzia Agnese. Dr.ssa Mazzone Miriam,Dr.Panetti Andrea ,Dr.ssa Perinotti Carola, Dr.ssa Pesce Andrea Francesca, Dr.ssa Ramella Pollone Beatrice, Dr.ssa Romagnolo Eleonora, Dr.ssa Tamietti Silvia. Benvenuti nell’Albo Odontoiatriai dottori Santoloci Fabrizio e al Dr.Russo Alessandro.

A loro e alle loro famiglie i migliori auguri dell’Ordine e di tutta la comunità medica.