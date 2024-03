A Candelo si parla di autismo con l'Angsa Biella

In occasione del 2 aprile, giornata mondiale dell'autismo, Angsa Biella Onlus ha in programma un momento di sensibilizzazione rivolto al territorio per fare conoscere le caratteristiche dell'autismo, seguito da un aperitivo in blu.

“Tutto si svolgerà a Candelo, sede della Casa per l'Autismo, in collaborazione con gli enti che ci sono accanto, con cui abbiamo stretto una importante collaborazione – spiegano da Angsa - Anche alcune scuole saranno coinvolte, perchè è stata richiesta la loro collaborazione nel coinvolgimento dei bambini, che hanno creato dei fiori blu. colore dell'autismo, che saranno applicati ad alberi di cartone, in esposizione durante l'evento”.

L'incontro avrà inizio alle 17.30 del 2 aprile nella sala delle cerimonie (interno Ricetto) di Candelo. In caso di maltempo l'evento si svolgerà al Polivalente.