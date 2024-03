I Faggi, un corso sulla respirazione con Denis Parlamento

Spesso ci si trova in uno stato di stress.

Sentiamo fatica nel compiere anche le più semplici azioni.

Questo alimenta tensioni fisiche e mentali che ci rendono agitati e nervosi, peggiorando la situazione.

Una soluzione è prendere in mano il controllo del proprio corpo, usando strumenti e tecniche di rilassamento e respirazione puoi calmare senza fatica il tuo corpo, permettergli di riposare e prepararsi all'azione, di ricaricarsi di forza e vitalità

Il corso consiste di 5 incontri di circa 45 minuti.

Si parte dalla consapevolezza del proprio respiro, dal sentire come spostare l'aria nel corpo in modo efficiente. Si passerà poi a pratiche per rilassarsi regolando il respiro o l'attenzione. E infine si utilizzerà l'immaginazione per stimolare il corpo e la mente a ricaricarsi di vitalità.

QUANDO: Tutti i martedì dal 26/03/2024 al 23/04/2024 dalle 18.30 alle 19.30

DOVE: Nella nostra Green Room

COSA SERVE? Verrà fornito tutto il materiale necessario per poter partecipare al corso. In alternativa, puoi portare il tuo tappetino!

COSTO: Pacchetto di 5 lezioni al costo di 65€ invece di 75€

Per maggiori informazioni: Chiamaci al numero 342 8018745 Scrivici un'e-mail a info@ifaggi.com... oppure passa a trovarci!

Ti aspettiamo a Biella in Via Eriberto Ramella Germanin, 28.