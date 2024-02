Icardi: "Farmaco salvavita per l'insufficienza pancreatica, nelle farmacie entro il 15 marzo"

Quali criteri per la distribuzione delle 30mila confezioni del farmaco salvavita per l'insufficienza pancreatica, prossimamente in arrivo in Piemonte dalla Francia?” Questa l’interrogazione che il consigliere dei Moderati Silvio Magliano ha rivolto all’assessore alla Sanità Luigi Icardi, nell’ambito dei question time in Consiglio regionale.

Da mesi nelle farmacie sul territorio il farmaco non si trova. Il “Creon”, è normalmente utilizzato da migliaia di piemontesi che soffrono di insufficienza pancreatica, neoplasie o tumori del pancreas.

“Entro il 15 marzo, in sostituzione del Creon, il medicinale Pancreote (farmaco analogo estero) sarà in distribuzione nelle farmacie del territorio” - ha risposto Icardi - “Il farmaco Creon è riportato dall’AIFA nell’elenco dei farmaci attualmente carenti sul territorio nazionale per “elevata richiesta e problemi produttivi: la distribuzione è contingentata”. Aifa specifica la data di fine presunta carenza, ovvero 31 dicembre 2025, e precisa che "si rilascia autorizzazione alle strutture sanitarie per importazione di analogo farmaco autorizzato all’estero, appunto il Pancreote. Da novembre infatti i cittadini hanno potuto rivolgersi solo alle farmacie ospedaliere delle Asl, al fine di ricevere il medicinale analogo, appunto dal 15 marzo sarà distribuito in tutte le farmacie”.

“Una buona notizia dall’assessorato - commenta Magliano - I farmaci della tipologia del Creon surrogano le funzioni di un pancreas asportato o ridotto e sono assunti dai pazienti - migliaia in Piemonte - che soffrono di insufficienza pancreatica, neoplasie o tumori del pancreas, condizioni che non permetterebbero di alimentarsi senza effetti collaterali gravi o gravissimi e comunque incompatibili con una qualità della vita accettabile”.

