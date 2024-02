Dal Nord Ovest - Uomo ferito nel bosco, in codice rosso all'ospedale

Ieri pomeriggio, alle ore 18 circa, la squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta a Castello sopra Ticino per soccorrere una persona.

Sul luogo, la squadra ha trovato un uomo ferito in un bosco a seguito di un incidente causato dal taglio di una pianta. L'uomo, gravemente ferito, è stato estratto e trasportato in un luogo sicuro.

Successivamente è stato consegnato ai sanitari ed elitrasportato in ospedale in codice rosso. In loco erano presenti anche il personale del 118 di Arona e l'elisoccorso da Como.