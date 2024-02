Bonprix sconfitto dal Vero Volley Monza

Netta sconfitta per il Bonprix TeamVolley, che perde 3-0 all’Arena di Monza contro la formazione di punta della cantera del Vero Volley. Parziali netti e nessun punto da aggiungere alla classifica di Serie B2 nazionale.

CRONACA

Il TeamVolley parte con Caimi al palleggio, Diego e Frascarolo in banda, Filippini opposto, Bonini e Binda (recuperata) centrali e Garavaglia e Spinello ad alternarsi come libero.

Lo strapotere fisico di Monza si avverte dagli scambi iniziali del primo set. Sull’8-4 e poi sul 15-7 lo staff lessonese ferma il tempo, invano. Biasin subentra per Frascarolo e con tre punti il Bonprix ricuce fino al 21-17. Il Vero Volley si agita, la panchina brianzola chiama due volte time-out ma il margine per arrivare al traguardo è ampio: 25-21.

Copione simile nel secondo e terzo set. Le padrone di casa gestiscono con tranquillità e la reazione del TeamVolley è timida. Preziosa prova a mettere Fallarini al posto di Binda sotto rete, ma la strada è segnata: entrambi i parziali si chiudono con un eloquente 25-15.

COMMENTO

Coach Fabrizio PREZIOSA: “Sapevamo che sarebbe stato difficile, perché andavamo a giocare contro una squadra in salute, che in casa aveva perso soltanto due volte. Monza è in netta crescita rispetto al girone d’andata: sono ragazzine molto interessanti, giocano una pallavolo pulita e di alto livello, tirando colpi forti. Come una piccola Serie A. Prima cosa da dire: merito a loro. Ci eravamo detti di giocare sopportando gli schiaffi che sarebbero arrivati, quasi porgendo l’altra guancia, a livello di atteggiamento. Ci siamo però ritrovati come in un film di Bud Spencer e Terence Hill: con pugni e botte da tutte le parti. Avremmo dovuto sopportare, reagire e contrattaccare, ma in questo momento non siamo in grado di farlo. La partita è stata anche molto tecnica, giocando bene nei singoli fondamentali si poteva provare a far male a Monza. Purtroppo, quando vai sotto tre volte in fotocopia a metà di ogni set – con i time-out già spesi – e contro una squadra del genere, non puoi risalire. Ci abbiamo provato nel primo parziale, ma abbiamo iniziato ad attaccare tardi e quando c’era da concretizzare saltava fuori qualche errore di troppo. Quanto fatto è stato troppo poco, il dato della battuta è eloquente: 0 punti e 10 errori. Per come la vedo io, è uno scout inguardabile, non puoi affrontare nessuna partita con questi numeri. Non abbiamo mai fatto breccia nel loro bagher. La pallavolo è fatta di fondamentali offensivi, battuta e attacco devono funzionare, non siamo riusciti a farlo e abbiamo pagato in seconda linea, perché a “forza d’urto” sono nettamente superiori. Alla fine è uscita quella partita ibrida dove non siamo riusciti a stare al passo ma non siamo stati nemmeno capaci di metterla sull’agonismo, perché le abbiamo solo “prese” a senso unico. Brava Monza, ma noi ancora troppo poco”.

TABELLINO

SERIE B2 Girone B - 16a giornata

Vero Volley Monza - BONPRIX TEAMVOLLEY 3-0

(25-21/25-15/25-15)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi, Masserano ne, Diego 6, Frascarolo, Biasin 2, Fallarini, Bonini 4, Garavaglia (L1), Spinello (L2), Filippini 16, Lorenzon ne, Binda 3. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.

Vero Volley Monza: Biasi 5, Racchelli 9, Mancastroppa 2, Barzaghi 3, Fellegara, Patasce 2, Belli 2, Nozza ne, Diana 6, Bertoni, Brambilla (L1), Piciocchi (L2), Elia 9, Tesoro 16. Coach Angelo Robbiati, vice Valeria Radaelli.