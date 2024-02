UNESCO, l'assessore Greggio al Campus ONU di Torino: la Passione di Sordevolo riscuote grande interesse

L'assessore all'UNESCO Barbara Greggio ha partecipato lunedì 19 febbraio al Campus ONU di Torino all'incontro inserito nel percorso formativo 2023-24 “Patrimonio immateriale UNESCO: 20 anni di ricerca e valorizzazione delle tradizioni”.

Il tema di questo corso di formazione rivolto ad insegnanti e studenti della Scuola secondaria di II grado era “ Le città creative piemontesi e Torino Learning City”. All'incontro sono intervenuti Piergiorgio Turi (referente Torino UNESCO Learning City); Silvia Cavicchioli, docente al Master in Cultural Heritage and Creativity for Tourism and territorial development; Enrico Colombo, assessore comune di Como con delega alla Città Creativa. Particolare interesse ha riscosso la Passione di Sordevolo, prezioso elemento dell'offerta turistica del Biellese.

All'incontro hanno partecipato anche Alberto Monticone, sindaco di Sordevolo, Stefano Rubin Pedrazzo, presidente dell'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo e Flaminia Perino, direttore dell'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo.“Ho presentato l'attività di questi anni con particolare attenzione al tema dell'acqua e del cambiamento climatico – spiega l’assessore Greggio -. Successivamente ho evidenziato con Silvia Cavicchioli il Master ‘Cultural Heritage and Creativity for tourism and territorial development’”.