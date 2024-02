Piccolo anello dei Pizzi di Nonio - Lago d’Orta- (Nonio -VB-)

Lasciato il Pizzo si ritorna sui propri passi lungo la groppa boscosa fino ad individuare a sinistra una traccia che scende ad un'ampia sella caratterizzata da straordinari faggi, (possibilità di scendere direttamente a Nonio) dalla quale si sale ripidi verso la Croce di Cesara. Dopo pochi minuti il sentiero spiana sulla dorsale aperta fino alla croce (mt 787). Da questa cima la vista spazia sulla parte Sud del lago d’Orta con l’isola di San Giulio, accerchiato dalle morbide elevazioni boscose del Monte Cregn e del Monte Avigno ad Ovest e dall’onnipresente Mottarone ad Est.

Dalla cima si torna alla sella dei faggi da dove si scende diagonalmente a sinistra raggiungendo in una decina di minuti Pra Castello. Da qui, per completare il piccolo anello si piega a sinistra pianeggiando lungamente nel bellissimo bosco fino a quando si imbocca una ripida e scivolosa mulattiera. Dopo altri 10 minuti si toccano le prime case del bel paesino di Cesara (il cui nome pare origini da un accampamento in loco di Giulio Cesare) su una pista di asfalto e cemento. Si cammina lungo via Pra Castello, via alla Costa, via Grandi e via Conti fin nei pressi dell’imponente parrocchiale di San Clemente dove si imbocca a sinistra una bellissima e pianeggiante mulattiera in direzione di Nonio. Si percorre questa bella traccia che tra ciclopi massi (arricchiti, si fa per dire…da statuette di gnomi e folletti) e dopo un passaggio davanti ad una cappelletta votiva conduce in una quindicina di minuti alle strette viuzze di Nonio.