Dal Nord Ovest - Grosso camion in bilico sulla statale della valle d'Aosta

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti nelle prime ore di stamattina a Romano Canavese per un incidente stradale di un mezzo pesante.

Un camion che trasportava carta da macero è rimasto in bilico sul ciglio della strada statale 26 della Valle d’Aosta tra Strambino ed Ivrea, ma fortunatamente non si è registrata nessuna conseguenza per l'autista.

Con l'impiego dell'autogru i vigili del fuoco hanno alleggerito il carico per poi rimettere in carreggiata il veicolo. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.