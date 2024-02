"Gli ultimi 10 secondi", un nuovo appuntamento con UBA

Un titolo da brivido, degno di un noir di Hitchcock: "Gli ultimi 10 secondi", sarà l'argomento del corso Uba-Unione Biellese Astrofili di avvicinamento all'astronomia, che terrà Andrea Frassa', astrofisico ricercatore presso l'UniTo, Venerdì prossimo 16 Febbraio alle consuete ore 20,45 presso l'OABi-Osservatorio Astronomico&Astrofisico Biellese a Cascina San Clemente di Occhieppo Inf.re.

L'apocalisse o un nuovo processo di vita ? Occorrerà essere presenti per scoprirlo.

'"Noi siamo portati a pensare alle stelle come oggetti immortali, quando in realtà non lo sono affatto - spiega Flavio di UBA - . Le più grandi, in particolare, vanno incontro ad una fine gloriosa: la supernova. Insieme vedremo di esplorare questo catastrofico e magnifico processo che ha come protagoniste proprio le particelle ed i processi nucleari. Infine daremo uno sguardo allo stato dell'arte sulla rivelazione di emissioni da supernovae. Un'intera ora per descrivere 10 secondi."