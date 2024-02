Asd Kwan Taekwondo Biella a Insubria Cup

Il 3 e 4 febbraio 2024, trasferta a Busto Arsizio (VA) per i giovani fighter della Asd Kwan Taekwondo Biella che hanno partecipato ad una delle gare più prestigiose d'Italia, l’Insubria Cup.

Sono stati circa 1000 gli atleti che si sono confrontati nella splendida cornice dell’E-Work Arena. I ragazzi della Kwan ce l’hanno messa tutta per vincere il confronto con atleti più esperti per età superiore e anni di permanenza nella categoria.

Sabato 3 febbraio, Alessia Pozzato, nuova nella categoria senior cinture nere, ha disputato un ottimo primo incontro superando l’avversaria per 2 round a 0, non riuscendo in seguito a vincere l’incontro che gli avrebbe consentito di accedere alla semifinale.

Domenica 4 febbraio, per la categoria Kids ha combattuto Ben Massoud Rayen cintura blu, che vince un’ottima medaglia di bronzo e sfiora l’accesso alla finale per piccole disattenzioni dovute ad un calo di concentrazione. Sempre nuovi nella categoria Cadetti si sono messi alla prova Giovanni Furlan e Alessandro Bagatello entrambi cintura blu superiore e Federico Cian cintura blu, che nonostante l'impegno perdono i loro incontri.

I maestri della Kwan Dino Umilio e Roberto Fittabile si dichiarano consapevoli delle difficoltà che avrebbero incontrato i ragazzi. "Il livello di gara era molto alto, soprattutto perché i nostri atleti hanno disputato incontri con avversari più grandi e con maggiore esperienza sul quadrato. Quello che per noi è più rilevante è la partecipazione e l’impegno dei ragazzi, che gli ha consentito di acquisire un importante bagaglio di esperienza che potrà guidarli quest’anno a raggiungere la maturazione e i risultati sperati".