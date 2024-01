Raddoppio Strada Trossi, il Presidente della Provincia scrive ai sindaci biellesi dopo il NO del Centrodestra

“Ragioni ideologiche a fondamento del NO del Centrodestra al Raddoppio della Trossi. Usciamo tutti sconfitti".

Questo, in estrema sintesi, il commento del Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, dopo che, nel Consiglio Provinciale di lunedì 29 gennaio, la maggioranza di Centrodestra ha bocciato l’emendamento al bilancio di previsione 2024-2026 relativo al progetto Raddoppio Strada Trossi a Gaglianico, tra il km 2,3 (rotatoria di via Roma) al km 3,9 (rotatoria di via Candelo).

Estrema sintesi perché Ramella Pralungo, dopo il Consiglio, ha scritto una lunga lettera ai sindaci biellesi (consultabile al link https://www.provincia.biella.it/sites/default/files/2024-01/Prot1892_LetteraSindaci.pdf_Marcato.pdf ) in cui ha ripercorso i vari momenti di questa vicenda, e ha contestato le ragioni del NO opposte dal Centrodestra, evidenziandone i vari cambiamenti di posizione sul progetto.

Ragioni che, secondo Ramella Pralungo, sono soltanto politiche come si evince leggendo alcuni passaggi della lettera.

“Questo NO – scrive il Presidente - è frutto di una decisione accordata dietro le quinte, per giochi partitici che fanno male al nostro amato territorio, e sono preponderanti rispetto al bene della comunità. Questi accordi di partito sono chiari ed evidenti giacché Barbara Cozzi, Consigliera Provinciale e Consigliera Comunale a Gaglianico, durante il Consiglio Comunale di Gaglianico dello scorso 12 gennaio (registrazione della seduta agli atti del Comune), ha ripetutamente ribadito che la sua decisione contraria era sostenuta dalla Lega, partito di sua appartenenza. Come ben sapete, da sempre amministro con amore e passione, con l’unico obiettivo di fare il meglio per la collettività. Sapere che questo modo di pensare ed agire non sia condiviso da tutti coloro che amministrano e riconoscere che certe decisioni siano puramente ideologiche e prese unicamente per ragioni partitiche, mi getta nello sconforto”.

Della lunga lettera del Presidente Ramella Pralungo e della vicenda “Raddoppio Trossi” si discuterà sicuramente oggi, mercoledì 31 gennaio, all’Assemblea dei Sindaci, convocata per le 16:30 in Provincia.