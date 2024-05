Zani, Fdi: "Non si perde occasione di strumentalizzare la visita del Ministro di Giustizia a Biella"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Prendendo atto dell’ennesima, sterile polemica, sollevata da una certa sinistra, che non perde l’occasione per strumentalizzare la visita a Biella del Ministro di Giustizia e l’accreditamento, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, del convegno che dallo stesso sarà tenuto su un argomento di indiscutibile interesse per l’avvocatura, ribadiamo con orgoglio e fermezza la volontà non solo teorica ma, per quanto ci riguarda, soprattutto concreta, di riempire di contenuti di indiscutibile interesse gli interventi da parte dei rappresentati di governo sul nostro territorio, e di porre in essere azioni mirate a sostenerne lo sviluppo.

Le illazioni, neanche troppo malcelate, di coloro che, anche con pagine a pagamento sui social, tentano di screditare i tangibili risultati, finora e mai prima d’ora raggiunti (si legga, ad esempio il finanziamento per il Santuario d’Oropa e il recupero dell’Ospedale di Biella) sono il frutto della pochezza dei programmi e delle idee, che li obbligano a una critica costante e serrata delle iniziative e dei progetti altrui senza potere, evidentemente, contrapporre una valida alternativa programmatica.

Siamo certi che le loro parole verranno scritte “nel vento e nell’acqua che tutto trascina” di catulliana memoria, avendo essi stessi assunto consapevolmente “l’acqua” a paradigma di un’annacquata campagna elettorale".