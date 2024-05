Carlo Nordio a Biella, il ministro della Giustizia visiterà anche il Tribunale

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio farà visita a Biella venerdì 17 maggio per partecipare a un importante convegno intitolato “Riforma della Giustizia Nordio: garantismo e certezza della pena”. Il convegno, che si terrà alle 18 presso l’Agorà Palace Hotel di Biella, vedrà la partecipazione del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e dell’assessore regionale Elena Chiorino.

Nordio, durante la sua visita a Biella, si recherà anche presso il Tribunale per un incontro con la Procura, i giudici e l’Ordine degli avvocati. Tra gli appuntamenti del ministro della Giustizia anche la visita del laboratorio di sartoria industriale, allestito all'interno della casa circondariale di Biella. Nato nel 2016 con l'obiettivo di formare i detenuti nell'apprendimento delle tecniche di confezione sartoriale degli abiti, reso possibile grazie al supporto e al know-how della divisione manifatturiera del Gruppo Ermenegildo Zegna.

“La riforma della giustizia rappresenta uno dei pilastri del programma del Governo Meloni. L’obiettivo è quello di garantire un sistema giudiziario efficiente, rapido ed equo per tutti i cittadini italiani. Il ministro Nordio, in qualità di massimo esponente del dicastero, illustrerà le linee guida e le novità legislative proposte per migliorare il funzionamento della giustizia nella nostra Nazione” ha spiegato Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia.

“Credo che il convegno rappresenti un'importante opportunità di confronto e dibattito su tematiche cruciali per il sistema giudiziario italiano. La visita del ministro Carlo Nordio a Biella, inoltre, sottolinea l'importanza strategica che il Governo Meloni attribuisce alla partecipazione e al coinvolgimento delle diverse realtà territoriali nel processo di riforma della giustizia: siamo il partito dell’ascolto e lo dimostriamo con i fatti” ha affermato Elena Chiorino, assessore regionale al Lavoro.