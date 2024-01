Provincia, in Consiglio la convenzione per il Raddoppio della Trossi - Foto archivio newsbiella.it

Sarà probabilmente il Consiglio Provinciale di lunedì 29 gennaio a decidere la questione relativa al Raddoppio della Strada Trossi a Gaglianico, tra il km 2,3 (rotatoria di via Roma) al km 3,9 (rotatoria di via Candelo), progetto per il quale la maggioranza consigliare di Identità e Territorio ha annunciato il proprio NO.

L’ordine del giorno del consiglio, convocato per le 17, indica, infatti, l’adozione del bilancio di previsione 2024-2026, il quale prevede il relativo stanziamento di 6,898 milioni, e l’approvazione della convenzione sulla compartecipazione tecnico-finanziaria al progetto tra Provincia e Comune di Gaglianico,

Le comunicazioni del Presidente della Provincia, la rideterminazione del compenso dei revisori dei conti per il triennio 2022-2025, e l’approvazione della convezione con la Città Metropolitana per organizzare gli esami per il titolo di gestore di autotrasporto di persone e merci, gli altri punti all’ordine del giorno del consiglio.