Elezioni, Apicella e Barresi a sostegno di Foglio Bonda: l'annuncio di Buongiorno Biella

“La famiglia di Buongiorno Biella si espande e si arricchisce di nuovi volti determinati a fare la differenza. Luigi Apicella e Teresa Barresi hanno deciso di sostenere Andrea Foglio Bonda come candidato sindaco a Palazzo Oropa nelle prossime elezioni amministrative. "Questa scelta è stata naturale e coerente," afferma Apicella. "Da dieci anni, con la mia squadra 'Uniti Per Biella', abbiamo abbracciato un progetto civico basato sull'impegno per la nostra comunità. Rimarremo fedeli a questo ideale, lontani da personalismi e giochi di potere."

"Noi rappresenteremo i cittadini con una vocazione liberale e democratica," spiega Barresi. "In questo momento critico per la vita amministrativa della nostra città, abbiamo deciso di dare il nostro contributo con umiltà e determinazione, sostenendo un candidato serio, preparato e orientato al bene comune."

"Sono due notizie eccellenti," aggiunge Foglio Bonda. "Sono persone che da anni lavorano con serietà e lungimiranza per il bene della città. La fusione delle nostre intenzioni e la nostra visione comune daranno forza alle nostre idee, basate sulla concretezza, il dialogo e l'impegno disinteressato per il futuro di Biella."

Siamo pronti a costruire insieme un futuro migliore per Biella!"