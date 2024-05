La coalizione “La città di domani” si presenta: liste e programmi a supporto di Marta Bruschi

Nel pomeriggio di venerdì 10 maggio abbiamo presentato il programma e le liste a supporto di Marta Bruschi presso il Museo del territorio biellese. Davanti ad una sala gremita e partecipe, Andrea Basso, coordinatore generale della campagna elettorale, ha inaugurato l’evento, ripercorrendo brevemente il cammino della coalizione ed evidenziando la necessità del confronto con la cittadinanza per le future scelte inerenti all’amministrazione della città. Successivamente gli esponenti delle varie liste della coalizione hanno esposto alcuni punti programmatici: Paolo Furia per il Partito Democratico, Marco Atripaldi per la lista civica Biella c’è, Corrado Cossu per Alleanza Verdi-Sinistra e Alberto Vignazia per il Movimento Cinque Stelle. Diversi i temi trattati nel corso del pomeriggio: turismo e commercio, welfare, ambiente e montagna. Infine ha preso la parola la candidata Sindaca Marta Bruschi, che ha delineato la propria idea di città, attraverso il riferimento allo slogan scelto per la campagna elettorale: “Come l’acqua”. In questo incontro con la cittadinanza abbiamo avuto l’opportunità di presentare progetti, idee e persone che abbiamo messo in campo per Biella. “La città di domani”, proprio come l’acqua, si muove, garantendo spazio alle persone attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche e il potenziamento dei servizi pubblici. Vogliamo raggiungere l’obiettivo di raccolta differenziata al 90% e diventare Carbon Neutral entro il 2050. Pensiamo ad una città capace di curare e accogliere, garantendo il diritto alla casa tramite forme di cohousing e housing social, un servizio di accoglienza per i giovani e un programma di supporto linguistico e culturale per gli studenti internazionali. Biella ha bisogno di una nuova storia e di un nuovo corso.