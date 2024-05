Sicurezza, la proposta di Fratelli d’Italia a Biella: “Telecamere dei privati collegate alla Questura”

Una Biella sicura, per fermare sul nascere ogni segnale di criminalità. Una città in cui non lasciare il minimo spazio al degrado. E’ questa la promessa che Fratelli d’Italia ha lanciato in una conferenza stampa che si è tenuta con il Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro a cui hanno partecipato il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, l’assessore regionale Elena Chiorino e l’assessore del Comune di Biella Davide Zappalà per parlare di sicurezza, legalità e rigenerazione urbana. Tre temi strettamente connessi tra loro.

“Per noi la sicurezza è una priorità: nel programma di Fratelli d’italia per le elezioni comunali abbiamo inserito tra i punto quello di mettere le telecamere di privati, delle abitazioni e dei negozi, in rete con la Questura. Con sgravi fiscali per chi aderisce all’iniziativa. Biella si candidata a essere un laboratorio in tema di sicurezza. Promettiamo una guerra senza tregua e confini a qualsiasi forma di degrado che possa poi degenerare nell’illegalità: garantendo ai cittadini il diritto a essere sicuri otterremo più facilmente la possibilità di arrivare a quota 50.000 abitanti” ha spiegato Andrea Delmastro.

Il riferimento è alla teoria della finestra rotta, quella sulla capacità del disordine urbano e del vandalismo di generare criminalità aggiuntiva.

“La visione del Governo è identica a quella che ho ascoltato qui a Biella: la sicurezza è una priorità. Lotta ai trafficanti di morte, tutela delle fasce più deboli e non solo. Dal reato più piccolo a quello più ampio, abbiamo il dovere di combattere i fenomeni di illegalità. L’ha detto Giorgia Meloni, lo ripeto io: in Italia non devono esistere zone franche” ha detto invece Wanda Ferro. Il sottosegretario ha poi accolto favorevolmente la proposta sulle telecamere dei privati connesse a quelle delle Questura: “Qui a Biella ho trovato lungimiranza e sapienza, c’è un popolo che ha saputo non diventare zona grigia, ma ben vengano simili esperimenti perché tutto quello che è sicurezza e garantisce tranquillità ai cittadini ha il dovere di essere vagliato e valutato”.

E che la sicurezza la si ottenga anche con cura e rigenerazione urbana, a partire da quello che accade in classe, lo sa bene Elena Chiorino, assessore regionale all’Istruzione, Merito e al Lavoro: “Quando Fratelli d’Italia è arrivata in Regione, uno dei primissimi atti è stato istituire un fondo d’emergenza in tema di edilizia scolastica. Nel momento momento in cui la scuola avverte una criticità, la Regione interviene: non vogliamo che le scuole siano insicure, non possiamo permetterci di prendere alla leggere la sicurezza dei nostri ragazzi”. Chiorino ha poi aggiunto: “Prima in Piemonte le borse di studio andavano a tutti, ora abbiamo deciso di revocarle a quei delinquenti mascherati da studenti che si rendono protagonisti di scontri con le forze dell’ordine, di devastazioni e tafferugli”. Un altro esempio di come sia necessario premiare la legalità e disincentivare la delinquenza.

“Sono orgoglioso, Biella è un territorio fertile, che funziona: siamo al 18esimo posto in Italia per fondi impiegati, non solo bandi vinti. Questo significa che qui è presente un tessuto imprenditoriale e di professionisti che partecipano ad appalti, che si prendono cura del territorio. La sicurezza si ottiene anche così, con la rigenerazione urbana” ha affermato invece Davide Zappalà.