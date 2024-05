Savina Fariello, nuova candidata sindaco a Cavaglià

Savina Fariello corre come sindaco a Cavaglià con in appoggio la lista "Cavaglià Cambiaverso". Tecnico della prevenzione, si occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro c/o l’ASL, ha in precedenza già ricoperto il ruolo di consigliere di minoranza.

Ne fanno parte Lucia Scagnolato, geometra, consigliere comunale di minoranza; Alba Riva, pensionata e presidente del Movimento Valledora; Laura Boerio, giornalista e poeta esperta in comunicazione e autrice; Pierluigi Machieraldo, in pensione, grazie alla sua esperienza lavorativa di funzionario della provincia potrà dare un contributo di tutto ciò che è burocratico/normativo e nel settore agricolo, per cui ha operato a lungo; Stefania Macchieraldo, psicologa psicoterapeuta; Arianna Collin, operaia si farà portavoce dei problemi legati ai giovani e da mamma impegnata nel lavoro e saprà focalizzare le necessità delle famiglie ed i relativi servizi necessari; Davide Balducci, imprenditore agricolo, con un background in grafica; Giuliano Brunetti, pensionato, ex commerciante conosce molto bene il mondo dei mercati e le problematiche connesse le difficoltà; Patrizia Gila Meccanico, commerciante; Federico Lavarino, libero professionista titolare di un’officina famoso per le sue competenze astronomiche; Giulia Cerchi e Albert Harunaj, entrambi studenti, svolgono attività sportive si sono già approcciati al mondo del lavoro.