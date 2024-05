Ponderano, Roberto Locca si ripresenta come sindaco con la lista "Uniti per Ponderano"

"Uniti per Ponderano" è la lista con la quale si ripresenta come sindaco a Ponderano Roberto Locca ufficializzata in questi giorni.

Ne fanno parte Roberto Barbera, Marco Vighini, Franco Colucci, Liliana Pigato, Cinzia Gastaldello, Nadia Darù, Terry Daniele, Daniele Santaniello, Mauro Valenti, Luca Pera, Francesca Avolio e Monja Marchesini