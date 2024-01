In SuperForma con Davide Moioli, Personal Trainer

Il periodo natalizio può appesantire il tuo corpo e dopo le festività ci si sente fuori forma. Se stai cercando un modo efficace per rimetterti in carreggiata e raggiungere i tuoi obiettivi, Davide Moioli , Personal Trainer ISSA “Top Level” con vent’anni di esperienza sul campo, è pronto ad aiutarti.

Come un sarto personale del fitness, Davide confezionerà un programma di attività fisica individualizzato ed esclusivo su misura PER TE, in base alle tue specifiche esigenze e caratteristiche.

Oltre alle lezioni di fitness one to one, riceverai consigli personalizzati sullo stile di vita, per ottimizzare i risultati. Non devi affrontare questa sfida da solo: Davide sarà al tuo fianco per motivarti, tracciare i tuoi progressi e rendere divertente ed efficace il tuo viaggio verso una vita più sana e attiva.