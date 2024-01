Bocce, Valle Elvo vince a Buronzo

In maglia blu la terna Valle Elvo vincitrice a Buronzo - Foto Federbocce

La terna Valle Elvo Claudio Furlan, Carlo Dellagaren, Sivio Campra ha vinto la gara provinciale (categoria CDD) di bocce, disputata domenica 14 gennaio a Buronzo con 12 squadre partecipanti arbitrate da Wilmer Bullano,

Furlan, Dellagaren e Campra hanno sconfitto in finale 8-5 Burcina (Pier Giorgio Rossetti, Alberto Schiapparelli, Paolo Turatti) dopo aver superato in semifinale 7-6 Ternenghese Ronchese (Gian Carlo Bellinazzo, Luca Cavicchioli, Paolo Polto). In semifinale anche un’altra terna Valle Elvo (Dante Feruglio, Carmine Senes, Alberto Riva) sconfitta da 10-7 da Burcina.

Intanto stasera, giovedì 18 gennaio, alle 20:30, al Comitato di Biella (Via Lombardia 12 con entrata dal cancelletto centrale), ci saranno i sorteggi del torneo del martedì e della Boccia d'Oro 2024. Durante la serata la consegna delle targhe ai campioni Alto Piemonte 2023 di Burcina e Piatto Sport, ed al campione italiano di categoria C Sergio Barbera Audis.