Barberi Valsesia Basket e Paladini Junior: l'incontro a Verrone

ASD PALADINI JUNIOR: 40

BARBERI VALSESIA BASKET: 36

Parziali: 13-7; 7-13; 11-10; 9-6.





Asd Paladini Junior: Cossa 19, Boano 11, Desirò 5, Marotta 4, Lavino 1, Ciorcilan, Pastorello, El Bovanani, Campagnolo, Bruno Michele, Scravaglieri, Barbero.

Coach: Toso; Dir. Acc.: Lavino





Barberi Valsesia Basket: Bussi 12, Francese 12, Barreca 6, Cacciami 2, Broglio 2, Minoli 2, Roux, Vinzio, Rezzuto, Maderna, Tironi, Carlone.

Coach: Gianluca Porzio; Dir.acc. Carlo Minoli; Prep.fisico: Luca Messina; Arbitro: Sig. Gagliano Edoardo.





Stop esterno per la formazione di Barberi Valsesia Basket U13 guidata da coach Gianluca Porzio che domenica mattina, alla Palestra Comunale di Verrone, nella settima giornata di campionato Under 13 Maschile Silver (Girone C), si è arresa di misura alla compagine di casa ASD PALADINI JUNIOR con il punteggio finale di 40-36.

Il commento di coach Gianluca Porzio: “A Verrone non siamo riuscita ad affermarci, subendo un parziale di 13-2 e poi, piano piano, siamo riusciti a svoltare la partita e mantenere la parità fino al termine. Occorre migliorare l’intensità in difesa: abbiamo concesso troppi secondi tiri”.

Prossimo appuntamento per i nostri aquilotti sarà sabato 13 gennaio con palla a due alle ore 15.00 al Pala Loro Piana di Borgosesia dove, nell’ottava giornata di campionato U13 Maschile Silver arriverà la compagine di A. DIL. TRIVERO BASKET.

“Forza ragazzi, sempre…”