Di nuovo sangue sulle strade della Val Chisone, morto un 26enne

Un giovane di 26 anni ha perso la vita in un incidente frontale sull'ex statale 23 all'altezza di Meano, frazione di Perosa Argentina.

È il secondo scontro mortale sulle strade della Val Chisone, dopo quello del 2 gennaio che è costato la vita ad un 79enne di Roure. Il sinistro è avvenuto verso le 17 di ieri, quando una Punto, che saliva verso Sestriere, ha sbandato, forse per l'asfalto scivoloso, ed è finita contro un Mercedes che scendeva verso Pinerolo.

Per il giovane al volante della Punto non c'è stato nulla da fare, malgrado l'intervento di Vigili del Fuoco e 118 per soccorrerlo. Sul posto la polizia stradale di Pinerolo, che dovrà ricostruire la dinamica.