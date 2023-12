Vigliano, in arrivo il calendario della raccolta differenziata 2024

In arrivo a Vigliano Biellese il calendario della raccolta differenziata. Lo annuncia il sindaco Cristina Vazzoler. “Colorato e sintetico, giunge nelle vostre case l’ecocalendario 2024, con un duplice augurio. Il primo, quello di salute e prosperità per il nuovo anno. Il secondo, quello per una raccolta differenziata sempre migliore che possa superare la ragguardevole percentuale dell’83% che Vigliano Biellese ha raggiunto lo scorso anno. Come ciascuno di voi ormai sa, già dallo scorso mese di luglio, la raccolta della plastica è cambiata, includendo tutti gli imballaggi leggeri di plastica, acciaio, alluminio e cartone per bevande. L’evidente quantità di rifiuti prodotta dagli imballaggi è un tema strettamente legato agli obiettivi di Agenda 30 - il protocollo che definisce gli obiettivi di sostenibilità globale. Nei prossimi anni dovremo ridurne drasticamente la quantità e, nel contempo, i produttori dovranno renderli sempre più riciclabili, o ancor meglio, compostabili”.

“Ciascuno di noi – sottolinea - può fare la sua parte per ridurre questo tipo di rifiuto, seguendo alcune prassi quotidiane: bere acqua del rubinetto, privilegiare l’acquisto di alimenti e prodotti sfusi, non confezionati, ricaricabili o con vuoto a rendere, controllare le etichettature dei prodotti garantendone il corretto smaltimento. Poniamoci quindi questo importante obiettivo: contribuire a ridurre il quantitativo di circa 180 kg di rifiuti di imballaggio che, in media, ogni cittadino europeo produce all’anno e che continua a crescere a causa dell’eccessivo ricorso all’usa e getta. Ringrazierà l’ambiente e ne guadagneremo tutti in salute e in benessere collettivo. Un grazie sentito ad Adriano Leone, che anche quest'anno si è reso disponibile a titolo del tutto gratuito per la grafica di questo ecocalendario”.