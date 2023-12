La sede dell'Associazione Biellese Cercatori d'Oro finisce nel mirino dei ladri. Il furto è avvenuto ieri, 14 dicembre, a Zubiena: stando alle prime ricostruzioni, i malviventi hanno sfondato la porta e divelto due finestre per impadronirsi di casse acustiche, amplificatori e cavi elettrici per un danno in fase di quantificazione. Sul caso indagano i Carabinieri.