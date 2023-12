Lanificio Fratelli Piacenza investe in una nuova centrale termica per una produzione sempre più sostenibile

Lanificio Fratelli Piacenza 1733, storica Azienda leader nella creazione di tessuti e abbigliamento di altissima qualità, fermamente impegnata nell’integrazione della sostenibilità nel suo ambizioso piano di riduzione dell’impatto sull’ambiente, ha deciso di investire anche nel progetto di revamping della centrale termica, sostituendo tre vecchie caldaie con due nuovi generatori di vapore Cannon Bono Energia.

Questi generatori di vapore di ultima generazione della serie SG da 4,2 MW, con una produzione di vapore saturo fino a 6000 kg/h ciascuna, utilizzano un bruciatore modulante a basso consumo di combustibile e con rendimenti termici elevati e limitate emissioni inquinanti. Mentre il sistema OptiSpark permette il controllo da remoto istantaneo e accurato delle caldaie durante il loro funzionamento, al nuovo impianto è stato abbinato un sistema di recupero del calore, sviluppato e brevettato da Cannon Bono Energia, denominato HE Smart: una tecnologia concepita per minimizzare i consumi a qualsiasi regime di funzionamento della caldaia, garantendo una produzione di vapore stabile adattata alle esigenze del processo produttivo.

Per il Gruppo Piacenza 1733 il tema del risparmio energetico, insieme alla riduzione degli agenti inquinanti, è centrale: non solo è stato incluso come prioritario nella sua analisi di materialità introdotta nel Report di Sostenibilità 2022, ma è anche in linea con gli SDGS di agenda 2030 - gli obiettivi di sostenibilità stabiliti a livello internazionale dal ONU.

“Con l’installazione delle nuove caldaie è stato possibile eliminare una delle tre caldaie preesistenti, e ottenere una riduzione delle emissioni Nox. Dati alla mano, si è passati da valori medi di 105 a valori medi di 24 ppm, e a livelli di CO inferiori a 15 ppm. L’efficienza termica è quindi salita dal 92% fno al 97,5%”, ha affermato Ettore Piacenza, General Manager di Lanificio Fratelli Piacenza 1733 e Co-Amministratore Delegato del Gruppo. “Il sofisticato sistema di gestione della potenza elettrica dei motori del ventilatore e delle pompe di alimento dell’acqua e l’utilizzo di un bruciatore modulante dotato di regolazione automatica dell’aria in eccesso garantiscono una migliore combustione, che ci garantisce un risparmio di energia elettrica e gas metano fino al 10% rispetto ai precedenti consumi”, prosegue Ettore Piacenza.

“Questo è solo uno degli esempi pratici dell’impegno che il Gruppo Piacenza 1733 è determinata a perseguire nel campo della Sostenibilità - progetti concreti con cui raggiungere i nostri obiettivi. Per questo siamo sempre alla ricerca di partner all’avanguardia come Cannon Bono Energia, Azienda che ha saputo tradurre le nostre necessità in un sistema altamente performante servendosi di un’elettronica all’avanguardia ed estremamente afdabile, che ci ha consentito di ridurre consumi energetici e impatto ambientale”.