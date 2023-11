Regione Piemonte: oltre 200 milioni in più per le attività

Nei giorni scorsi è stata approvata a maggioranza dal Consiglio Regionale il Ddl 289 “disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023–2025, una iniezione di risorse stimata in 151 milioni di euro per l’anno in corso e 52 milioni nel 2024.

Una variazione che tiene conto di differenti esigenze che si sono manifestate nel corso dell’anno e che hanno prontamente visto l’interesse e la sensibilità da parte dell’Amministrazione Regionale pronta a intervenire su partite decisamente importanti dichiara l’Assessore al Bilancio Andrea Tronzano.

“L’attenzione per la sanità (84 milioni) che da sempre è prioritaria: 11 milioni per gli extra Lea (tra cui gli assegni di cura), 1,2 milioni dedicati allo screening neonatale per sostenere le mamme e tutelare la salute del piccolo, 50 milioni di integrazione regionale del finanziamento per il servizio sanitario regionale uno sforzo importante e un’attenzione continua per il comparto, 4 milioni trasferiti alle Università pubbliche per contratti aggiuntivi per la formazione di medici specialistici e quasi 18 milioni per l’edilizia sanitaria”.

Per l’istruzione, con quest’ultima variazione, per le borse di studio, con 23 milioni in più andiamo a coprire il 100 % degli aventi diritto, a cui aggiungiamo anche 2,6 milioni per gli assegni di studio e libri e 200 mila euro per l’acquisto scuolabus scuole materne e d’obbligo.

Lo sport e i grandi eventi da sempre sono un traino utile per la promozione del territorio, ogni euro investito genera una ricaduta di 7,5 euro, ecco perché occorre puntare su iniziative di grande respiro, 6,6 i milioni per questa attività.

Sul fronte dei trasporti un’iniezione di 31 milioni di risorse utili per la gestione del parco mezzi, mentre ricordiamo che con l’utilizzo dei fondi FSC arriveranno in Piemonte 71 nuovi treni. 9,2 milioni è la cifra a bilancio per la proroga annuale legata all’agevolazione per utilizzo dei veicoli ecologici.

Tra gli altri interventi si segnalano: 2 milioni di sostegno al canone di locazione; 1 milione per interventi a favore della disabilità; 900 mila per acquisto attrezzature per lo sgombero neve; 1 milione per le imprese artigiane della filiera del legno e 2 milioni a favore degli ambulanti affinché possano cambiare le attrezzature.

Soddisfatto l’Assessore al Bilancio della Regione Piemonte Andrea Tronzano: “Sanità, trasporto pubblico, sociale, cooperazione, istruzione continuano ad essere al centro della nostra azione. Con gli interventi approvati consolidiamo le azioni già tracciate nel bilancio preventivo e incidiamo sulle emergenze sopraggiunte. I conti sono in ordine e le risorse liberate hanno permesso di potenziare azioni prioritarie: dai nuovi ospedali alla tutela dei più deboli, sino all’acquisto di nuovi treni e allo sviluppo economico delle aziende e dei territori. E che il lavoro di questa Amministrazione sia sulla strada giusta, anche a livello contabile, non viene certificato solo dalla Corte dei Conti, ma anche dal rating dell’agenzia Moody’s che fa guadagnare alla nostra Regione una posizione, il tutto consentendo all’Istat di certificare come la qualità della vita sia migliorata in questi ultimi due anni e alla fine sono questi i risultati che premiano l’attività amministrativa di governo".