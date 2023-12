B&B hotels inaugura il B&B HOTEL Cuneo Cristal portando a 5 il numero delle strutture in Piemonte

Prosegue la strategia di espansione in Italia di B&B HOTELS, catena internazionale con oltre 700 hotel in Europa e nel mondo, che con l’inaugurazione del B&B HOTEL Cuneo Cristal porta a 67 il numero di strutture in Italia di cui 5 in Piemonte a celebrazione del 15esimo anno di attività sul territorio italiano del Gruppo. Dopo Torino, Borgaro Torinese e Cherasco, il Gruppo torna nel bellissimo panorama delle colline piemontesi, tra le Langhe e il Roero, in una cittadina che si contraddistingue per accoglienza e ospitalità.

Situato a soli due chilometri dal centro di Cuneo, il B&B HOTEL Cuneo Cristal si trova in una posizione strategica che lo rende la base ideale sia per visitare il capoluogo che per andare alla scoperta delle numerose località di valore artistico e naturale della Provincia Granda.

Al B&B HOTEL Cuneo Cristal avrete la possibilità di trascorrere un piacevole soggiorno in una cornice dall’atmosfera discreta e raffinata, troverete locali luminosi, ideati secondo principi di architettura moderna che ben si adattano sia ad un soggiorno di piacere che alle trasferte di lavoro.

La struttura è dotata di 82 camere distribuite su 6 piani, nelle tipologie singole, doppie e triple. Tutte le stanze sono arredate con uno stile essenziale ed elegante, dalle quali si gode di una incantevole vista panoramica sulla città vecchia e sul magico anfiteatro delle Alpi marittime. Non mancano i servizi smart che contraddistinguono l’ospitalità della catena, tra cui una connessione Wi-fi illimitata e gratuita, Smart TV, aria condizionata e frigo bar.

L’albergo è dotato inoltre di due sale conferenze per l’organizzazione di meeting aziendali o teambuilding: la sala Bisalta che può ospitare fino a 50 persone e la sala Monviso che può ospitarne fino a 130. Questi spazi ben si prestano ad essere sfruttati per conferenze, training e riunioni di lavoro e possono essere prenotati sia dagli ospiti dell’hotel che dalla clientela esterna.

Per chi non rinuncia ad una vacanza all’insegna del gusto, durante il vostro soggiorno potrete godere ogni mattina di una colazione “Better than a brunch” con prodotti dolci, salati e gluten free. L’hotel dispone inoltre di una sala banchetti, prenotabile per cerimonie e rinfreschi.

Il B&B HOTEL Cuneo Cristal è dotato, infine, di un ampio parcheggio scoperto disponibile in loco senza prenotazione e senza costi aggiuntivi, adatto non solo ad ospitare le vostre auto ma anche bus e pullman. Dispone altresì di un garage coperto privato, disponibile su prenotazione. Per chi invece desidera raggiungere il centro cittadino, la stazione o località limitrofe, è prenotabile, direttamente in struttura, un servizio di navetta.

“Siamo molto orgogliosi di aprire il quinto hotel in Piemonte, a conferma della nostra sempre più capillare presenza sul territorio italiano”, commenta Liliana Comitini, Presidente e AD di B&B HOTELS Italia, Ungheria e Slovenia. “Il B&B HOTEL Cuneo Cristal, grazie alla sua posizione strategica, è la scelta perfetta sia per viaggi di lavoro che per viaggi di piacere per scoprire le meraviglie delle Langhe, un territorio ricco da esplorare con destinazioni uniche”.

In esclusiva per i clienti B&me, il nuovo programma fedeltà internazionale del Gruppo che combina il piacere di viaggiare con un’esperienza di qualità al miglior prezzo, la tariffa dedicata è disponibile solo su hotelbb.com a partire da 39€.

Link alla struttura: https://www.hotel-bb.com/it/hotel/cuneo-cristal

Camere a partire da 39€ per i clienti B&me solo su www.bbhotels.com

Il Gruppo B&B HOTELS

B&B HOTELS è uno dei gruppi alberghieri del segmento value for money più importanti d'Europa. Fondato a Brest nel 1990, il Gruppo dispone di una rete di 700 hotel in 15 Paesi in Europa e Brasile. B&B HOTELS ha registrato una crescita esponenziale nel 2022 con l'apertura di 97 nuovi hotel e intende proseguire questo slancio nel 2023. Posizionata nel segmento value for money, B&B HOTELS si impegna ad offrire ai propri clienti comfort e qualità al miglior rapporto qualità-prezzo. Empatia, integrità, inclusione, semplicità e miglioramento continuo sono i valori fondanti del Gruppo.

B&B HOTELS è inoltre attivamente impegnata nella Responsabilità Sociale d'Impresa. Per soddisfare le aspettative dei consumatori e dare credibilità e trasparenza alle proprie azioni, volte ad avere un impatto sociale e ambientale positivo, B&B HOTELS è ora certificata in materia di sostenibilità dall'organizzazione indipendente SOCOTEC.

Fabrice Collet è il CEO di B&B HOTELS dal 2016. Goldman Sachs è il maggiore azionista dal 2019.

Maggiori informazioni su www.bbhotels.com