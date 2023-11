Al Ricetto inaugurato il nuovo Belvedere, c'è anche il maestro Pistoletto FOTO

Inaugurato oggi pomeriggio il nuovo Belvedere al Ricetto di Candelo. Il progetto è iniziato quando il Comune si è rivolto alla Fondazione Pistoletto per la sua realizzazione, dopo la dismissione di quello vecchio.

L'intervento ha visto la partecipazione di diverse associazioni del territorio candelese, che hanno potuto esprimere opinioni e fare richieste relative all'iniziativa. Tra cui: un punto di ristoro (con panchine e zone d’ombra); una superficie ampia (capienza massima di 35 persone); una miglior illuminazione; la presenza di verde (rispettata con l’inserimento di un acero e di una vite).

Importante è stata la scelta dei materiali, la cui origine locale ha permesso al legno, al metallo e al vetro della struttura di far parte in maniera armoniosa dell’ambiente. Non è escluso che la prima bozza del progetto, dalla forma di un palco con gradini, possa essere utilizzata e posizionata nell’area camper sottostante il Ricetto per la creazione di eventi.

Presenti all'inaugurazione l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Gelone, le istituzioni provinciali e regionali, le associazioni del paese e il maestro Michelangelo Pistoletto.