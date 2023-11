Ettore Piacenza confermato alla presidenza della Sezione Lanifici Uib

La Sezione Lanifici dell'Unione Industriale Biellese, che si è riunita nei giorni scorsi, ha confermato all'unanimità Ettore Piacenza alla presidenza della Sezione, per il secondo mandato. In carica dal 2020, Piacenza fa parte della quattordicesima generazione alla guida del lanificio Piacenza 1733. E' inoltre presidente di Po.in.Tex dal 2022.

Il commento del presidente

"Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata e felice di poter proseguire l'impegno per la nostra Sezione. Ringrazio anche Clelia Trabaldo Togna per aver accettato la carica di vice presidente. Le sfide che attendono il settore sono molte: insieme, anche in ottica di filiera, potremo affrontarle al meglio".

Le nuove cariche

La Sezione ha inoltre nominato come vice presidente Clelia Trabaldo Togna. Fanno parte del nuovo Consiglio direttivo della Sezione: Matteo Coppa, Lanificio di Sordevolo SpA (nominato anche come Rappresentante della Sezione nel Comitato Piccola Industria); Filippo Drago, Drago SpA; Davide Mello Rella, Loro Piana SpA; Matteo Patti, Lanificio Zignone SpA; Andrea Pizzaguerra, Lanificio Ermenegildo Zegna SpA; Andrea Rosa, Lanificio Subalpino Srl (nominato anche come Rappresentante della Sezione nel Comitato Piccola Industria); Karel Rosa, Lanificio di Pray SpA; Alberto Ubertino, Tessitura Ubertino Srl.