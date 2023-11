Dolcetto o scherzetto? A Crevacuore i Carabinieri regalano caramelle nel giorno di Halloween

Piacevole sorpresa alla caserma dei Carabinieri di Crevacuore quando ha suonato il campanello. Alla porta non era presente un cittadino bisognoso di aiuto ma l’intera terza classe della scuola primaria del paese mascherata e truccata per l’occasione. I Carabinieri presenti non si sono lasciati sorprendere dall’insolita visita ma hanno aperto le porte ed accolto maestre ed alunni sentendosi rivolgere la domanda di rito di queste visite: “Dolcetto o scherzetto?”.

Il Comandante della Stazione ha saggiamente preferito preparare un sacchetto di caramelle da distribuire alla scolaresca piuttosto che sottostare allo scherzetto. L’inusuale simpatica circostanza è stata un’utile occasione per avvicinare questi giovani cittadini all’attività svolta dai Carabinieri, che si sono soffermati con piacere a rispondere alle tante domande e curiosità rivolte loro dai bambini riguardo i principali compiti dell’Arma.

La breve visita è stata anche un’occasione spontanea per rinsaldare lo spirito di vicinanza tra la popolazione ed i rappresentanti della locale Stazione Carabinieri, da sempre punto di riferimento e fonte di rassicurazione per la cittadinanza.