4 passi e 1 boccone a Valdilana, è un successo la settima edizione

Anche la settima edizione di 4 passi e 1 boccone è stata un successo. I 200 partecipanti hanno potuto scoprire i sentieri di Valle Mosso e Crocemosso, con gli splendidi colori dell’autunno ed essere deliziati da tante prelibatezze nelle varie frazioni.

Ottima la collaborazione tra gli organizzatori: Amici del Parco Reda, Pasticceria Maniscalco Rainero, Arci Simone, Frazionisti di Premarcia, Frazione Molino di Crocemosso, Gruppo Giovani e Parrocchia di Valle Mosso.

“È giunto anche il ringraziamento per la squadra AIB e Protezione Civile di Valdilana per l’assistenza alla sicurezza, l'amico Saviolo Fiorista, la Pro Loco Crocemosso e la Banda Musicale di Crocemosso per aver allietato l’ultima tappa al Parco Reda – si legge nel post apparso sui canali social degli Amici del Parco Reda - Grazie anche a tutti i partecipanti per aver scelto di stare con noi e in compagnia in questa giornata baciata dal sole”.