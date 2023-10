Boxe, esordio come Pro per Giulia Lamagna - Foto Pugilistica Biella Boxe

Esordio come Pro, oggi, domenica 29 ottobre, al Palapajetta, dopo 87 match come dilettante e sei anni in Nazionale, per Giulia Lamagna, che incrocerà i guantoni con l’atleta serba Dragana Golic.

Golic ha già 14 match all’attivo tra i professionisti e quindi ostacolo tutt’altro che semplice da superare per riuscire ad avviare al meglio la nuova carriera per l’atleta biellese. Giulia ha all’attivo quattro titoli italiani (due youth e due elite) e tre medaglie europee (un argento e due bronzi).

L’incontro si svolgerà alle 18. Le operazioni di peso delle due professioniste, Giulia Lamagna e Dragana Golic, si terranno alle 11 a Palazzo Oropa (in diretta sul profilo Facebook della Pugilistica Biella Boxe) alla presenza dell’assessore allo sport, Giacomo Moscarola, e dell’assessore alla cultura, Massimiliano Gaggino. Sarà presente per validare i pesi anche il commissario di riunione della Fpi, Alessandra Sereno.

Prima del match clou della riunione con l’esordio tra i Pro di Lamagna, si svolgeranno altri dodici match di dilettanti. Salirà sul ring tra gli altri Valeria Mercando (campionessa italiana youth quest’anno nelle 54 chili) contro un’atleta di Piacenza, Klotinde Maliqati. Super match nei 57 chili elite per l’esperto Alberto Pinna contro Andrii Burlaka della Master Boxe di Busto Arsizio. Il potente “medio” (75 chili) Leonardo Bergo affronterà il fortissimo atleta di Verbania, Dibe Tibadone. Mentre l’altro peso medio, Denis Alberto Galindo Araujo si troverà di fronte Klajdi Byliku della Asd Boxe Piacenza.

Il giovane scoolboy Mohammed Mujjane combatterà contro Cristian Davide della Promoboxe di Pinerolo mentre la schoolgirl Matilde Bertolone - di recente vittoriosa nel suo esordio in Sardegna - incrocerà i guantoni con Melita Michela Rivera della Boxe Grugliasco. Match duro ma alla portata per Gela Sigua contro Francesco Canu della Asd Boxe Montevinovo così come per Gabriel Tkemaladzse contro Simone Irgolini della Promoboxe. Sul ring per la Pugilistica Biella Boxe anche la junior 63 chili Aiche Hiyane, lo junior Marco Fierro contro Federico Sarigu di Chivasso e l’elite Alexandru Betianu, esordiente negli 80 chili.