Minikart, Leonardo De Grandi nuovamente sul podio, FOTO

Leonardo De Grandi è di nuovo sul podio e non accontentandosi del vittorioso Campionato Assoluto minikart, appena conquistato, trionfa alla Coppa Lombardia. Sulla pista di Castelletto di Branduzzo il portacolori della Rally & Co, all'ultimo appuntamento stagionale, parte in pole position e nel prefinale arriva a solo un decimo di secondo, alle spalle di Filippo Frigerio.

Nella gara finale arrivo "in fotocopia" con De grandi, secondo a 4 decimi che sul traguardo si gode la coppa Lombardia, obiettivo prefissato dal driver di Postua.

Prossima e ultima sfida la gara ACI sport per squadre regionali sull'autodromo "Circuito Del Sele" a Battipaglia in provincia di Salerno, in programma dal 27 al 29 ottobre 2023.