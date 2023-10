Biella 4 Racing, ecco il Biella Classic

Si torna a gareggiare in casa Biella 4 Racing questo fine settimana, con il Biella Classic ormai alle porte. La manifestazione di regolarità Laniera organizzata dalla Scuderia A.P.V. Classic e giunta quest’anno alla settima edizione, vedrà svolgersi nella giornata di sabato 7 ottobre le prove di regolarità Classica (45 P.C. più 2 prove a media), Turistica (35 P.C. più 2 prove a media), ed i raduni Porsche e dinamico (aperto ad auto storiche e moderne). In totale quasi 150 chilometri di gara con partenza ed arrivo da via Lamarmora a Biella alle ore 10.30 e 16.30.

La gara, valida come ultimo e decisivo appuntamento del trittico organizzato da Aci Biella, vedrà nella prova turistica impegnati i portacolori B4R, ed il primo fra essi sarà l’equipaggio formato da Andrea Rosso e Giovanni Gambino, al via sulla loro tradizionale Fiat 600 D di 4° raggruppamento. “Siamo giunti all’ultima gara di questa stagione che ha visto me e Giovanni formare nuovo equipaggio”, esordisce Andrea Rosso, “l’affiatamento è stato subito ottimo anche se i risultati di classifica non han detto lo stresso, ci è mancata un po’ di pratica. Anche al Classic cercheremo di fare del nostro meglio, ma se vi è il divertimento il risultato è già ottenuto”.

In 7° Raggruppamento, in piena lotta per la vittoria finale dello stesso, troveremo Andrea Florio ed Arianna Fior, sulla consueta Ford Fiesta MK I. “Ultima uscita ufficiale dell’anno dopo le belle prove di Valli Biellesi e Occhieppo-Graglia”, commenta Andrea Florio, “l’obiettivo mio e di Arianna è sempre quello di divertirsi e migliorarsi, con un occhio al campionato, dove il nostro focus è quello di ben figurare nella classifica finale”. Saranno per la prima volta al via in una competizione ufficiale con i colori Biella 4 Racing, Roberto Voltarel e Anna Gobetti, in gara sulla Toyota Celica di 9° Raggruppamento.

“È giunto il tempo del Biella Classic” riportano Roberto ed Anna, “gara sempre impegnativa e ricca di partecipanti in tutte le categorie. Da parte nostra tenteremo di dare il meglio come sempre, con un occhio al divertimento. Tutto quello che ne verrà sarà ben accetto, speriamo in una bella giornata, così da goderci appieno percorso e paesaggi”. Ultimo rappresentante B4R fra le vetture storiche in gara sarà Roberto Tosi, che detterà i tempi a Maurizio Crapa sulla Lancia Fulvia Coupé di 6° Raggruppamento, categoria che li vede in lotta per il successo finale della serie. “Ultimo appuntamento stagionale che conclude il Challenge”, ci racconta Roberto Tosi, “speriamo di non commettere gravi errori che ci compromettano la classifica, che al momento ci vede in una buona posizione del nostro raggruppamento; che il meteo sia clemente e che la Dea Fortuna ci assista, e se non sarà così ci saremo comunque divertiti assieme a tanti amici appassionati”.

“Terza gara sulle strade di casa”, gli fa eco Maurizio Crapa, “io e Roby siamo pronti e abbiamo cercato in questi giorni di perfezionarci per presentarci in forma, e, con l’aiuto della Dea bendata, di ottenere un risultato positivo”. Immancabile fra le vetture moderne sarà la coppia formata da Paolo Canova e Silvia Gandini, sulla loro tradizionale Subaru Impreza, ancora in battaglia per un gradino del podio del trofeo fra le auto con qualche anno in meno sul libretto. “Eccoci al via di questo Classic”, commenta Paolo Canova, “ultima gara del Trofeo Aci Biella. Proveremo come sempre a dire la nostra, consapevoli della bravura degli avversari. Io e Silvia punteremo naturalmente anche al divertimento, aspetto che ci ha accompagnato nelle prime due prove affrontate assieme quest’anno”.

Al via, sempre su Subaru Impreza, troveremo la navigatrice Biella 4 Racing Greta Porta, che torna a condividere l’abitacolo con Max Ruffino, per i colori Biella Motor Team. “Siamo nuovamente al via di questa gara un anno dopo”, esordisce Greta Porta, “più carichi che mai, pronti a riconquistare il podio toltoci lo scorso anno per motivi ancora sconosciuti. La voglia di fare bene è tanta e ce la metteremo tutta per puntare ad una buona classifica di classe ed assoluta, anche se la concorrenza sarà ben agguerrita. Il divertimento non dovrà mancare, punto fondamentale di questa giornata! Speriamo di vedere una grande partecipazione, anche di pubblico, e buon divertimento a tutti!”.