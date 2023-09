Biella, in Riva il Mercatino dell'Antiquariato Minore: è boom di presenze (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Boom di presenze anche in Riva per il Mercatino dell'Antiquariato Minore, andato in scena stamattina nello storico rione di Biella. Tantissime le bancarelle allestite tra piazza San Giovanni Bosco e piazza del Monte, con tantissimi visitatori giunti ad ogni angolo della provincia per visitare gli stand e i prodotti esposti.