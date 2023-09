Donato, lavori di efficientamento energetico al centro polisportivo

A Donato stanno per essere appaltati i lavori relativi al progetto esecutivo di efficientamento energetico del centro polisportivo comunale (nello specifico lavori all’illuminazione campi da gioco) approvato dalla Giunta Comunale nel maggio scorso.

Il Comune ha infatti stanziato 33.427,18 euro, che saranno finanziati con parte del contributo, pari a 83.790,52 euro, che la stessa Amministrazione ha ricevuto all’inizio dell’anno dal Ministero dell’Interno.

Si tratta di fondi ministeriali in favore dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, e previsti per investire sulla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per abbattere le barriere architettoniche, e per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.