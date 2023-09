Malore fatale per un uomo sulle alture di Frossasco (foto di repertorio)

Nei giorni scorsi un escursionista di 75 anni è stato vittima di un malore fatale sulle alture di Frossasco. Dalle prime ricostruzioni si trovava nei pressi dell’arrampicata di Rocca Sbarua.

I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte. Le operazioni di recupero della salma si sono concluse in serata ed hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago, coadiuvati dal Soccorso alpino.