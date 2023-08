Treni, lavori di manutenzione: ecco come cambia la circolazione sulla Torino-Alessandria (foto di repertorio)

In programma da martedì 29 agosto a giovedì 7 settembre importanti lavori di manutenzione sulla linea Torino-Alessandria, nella tratta compresa tra Trofarello e Asti. Con un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro, Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, eseguirà alcuni importanti interventi di impermeabilizzazione al ponte posto sul torrente Borbore, nei pressi di Asti.

Per consentire le attività di cantiere, la circolazione ferroviaria sarà così modificata: treni regionali veloci Torino-Genova e i collegamenti per la Riviera Romagnola nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 settembre saranno sostituiti da bus tra Torino e Asti; i collegamenti della linea SFM 6 (Torino Stura-Asti) saranno sostituiti da bus tra Asti e Trofarello; treni regionali Asti-Acqui Terme saranno sostituiti da bus tra Asti e Nizza; programmati anche bus diretti tra Torino e Nizza Monferrato; i treni Intercity Torino – Lecce/Roma/Salerno/Reggio Calabria saranno deviati via Milano (Novara), con puntuali limitazioni di percorso tra Torino e Asti. I sistemi di vendita di Trenitalia sono aggiornati con il nuovo programma di circolazione.