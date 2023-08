Regione, in Provincia il Vice Presidente Carosso incontra sindaci ed associazioni

Con l'occasione di consegnare una targa alla Bottega dei Servizi di Rosazza, il Vice Presidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, ha fatto visita al Biellese, con tappe nella mattinata di ieri, mercoledì 9 agosto, a Rosazza e Bielmonte, dove ha incontrato la famiglia Zegna.

Tappa finale nel pomeriggio alla Provincia di Biella, dove ha incontrato sindaci ed amministratori locali, e rappresentanti di associazioni di categoria e altre associazioni.

Tanti i temi trattati da Carosso. Dai Fondi FESR, FSC e Fondi Sviluppo Rurale, a quelli Interegg Italia-Svizzera a disposizione dei comuni delle province di Bella, Vercelli e VCO.

Dal Bando della Montagna al Bando Residenzialità, con 80 famiglie che hanno ricevuto un contributo dalla Regione Piemonte per stabilirsi nelle zone montane biellese.

Dalla promozione del turismo di montagna, materia di cui ha la delega, ai problemi delle imprese agricole, ambito che conosce bene per essere titolare di imprese agricola.

Dalla caccia con l'attualissimo problema del pericolo orsi e lupi, alla necessità di pubblicizzare, servendosi di agenzie di marketing professioniste, prodotti del territorio come la carnei della pezzata rossa biellese.

Dai collegamenti, prendendo atto con soddisfazione dell'avvio della Pedemontana, alla disponibilità della Regione a contribuire alla rinascita delle Funivie di Oropa.

Infine l'apprezzamento per la Strada del Tracciolino, definita come un “unicum” per bellezza.