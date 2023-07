Il parcheggio fotovoltaico di Piazza Gaudenzio Sella - Foto e Video di Benedetti per newsbiella.it

Si sono conclusi i lavori di realizzazione del parcheggio fotovoltaico in Piazza Gaudenzio Sella, nel centro di Biella, con una capienza complessiva di 176 posti auto e completamente aperto al pubblico.

Il progetto del gruppo Sella ha riguardato un’area di circa 3.800 metri quadri antistante via Delleani, dove sono stati riorganizzati gli spazi destinati al parcheggio delle autovetture, oltre alla costruzione di marciapiedi e ad un’ampia piantumazione di aiuole, rampicanti e alberi a medio fusto.

Le attività hanno previsto la realizzazione di un impianto fotovoltaico composto da 632 pannelli fotovoltaici installati su 5 pensiline che coprono l’area, con una potenza nominale totale di 243,32 kWp (chilowatt picco) che consentirà di diminuire le emissioni di anidride carbonica di 129 tonnellate l’anno. L’obiettivo è quello di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabile del gruppo Sella, riducendo al contempo l’impatto ambientale e le emissioni di CO2.

L’intervento, realizzato in due fasi per garantire la disponibilità di parcheggi durante i lavori, prevede anche l’installazione di 2 punti per la ricarica di quattro veicoli elettrici. Il cantiere è rimasto aperto da gennaio a fine giugno, rispettando i tempi indicati.

I lavori hanno interessato anche l’area di circa 1.300 metri quadri su via Lamarmora, dove è stata realizzata una nuova piantumazione di alberi a medio fusto, permettendo così il prolungamento del filare alberato, ed eseguita la sistemazione delle aiuole perimetrali del parcheggio.