A Tollegno una raccolta firme contro la velocità elevata in via Martiri: “Troppo incidenti” (foto di repertorio di un recente incidente)

Una raccolta firme per contrastare l'elevata velocità su strada così da porre un freno ai sinistri stradali. È l'iniziativa messa in campo da due residenti di Tollegno, Anna Corda e Daniele Morelli, già diffusa nei giorni scorsi sui principali canali social del paese.

“Visti i recenti (e passati) incidenti occorsi in via Martiri della Libertà, abbiamo pensato di avviare una raccolta firme per una petizione popolare affinché si possano mettere limitatori della velocità e specchi parabolici proprio lungo la via, dal bar del bivio a piazza Dante – si legge nel post - Non occorre che ricordi quanto la via sia oggetto di incidenti e di quanto possa essere pericoloso per i residenti”.

E aggiunge: “Per fare in modo di portare la petizione occorrono 100 firme – spiegano - Facciamo appello al senso civico di ognuno chiedendo di aiutarci mettendoci la firma. I moduli si possono trovare presso le seguenti attività commerciali: alla farmacia di Federico Pozzi, da Margherita al bar la Vecchia Posta di piazza San Rocco, da Luca alimentari Margherita A&O, da Luca il fiorista di Petali e Pensieri, da Monia la parrucchiera e da Vanessa al bar Profumo di Caffè. Entro il fine settimana anche nel negozio di Elisa alimentari Bontà e Buonumore di via XX Settembre e alla tabaccheria di piazza San Rocco. Per firmare basta un documento di identità”.