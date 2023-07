Anche quest’anno, la scuola intende salutare tutti i diplomati con una festa in loro onore. La seconda edizione rappresenterà l’occasione per augurare agli studenti in uscita un futuro sereno e pieno di soddisfazioni. La prima era stata un vero successo leggi Festa del Bona con lancio del tocco

L’evento si terrà martedì 11 luglio, alle ore 18:00, presso il cortile della sede di Via Gramsci. 22, di Biella.

Durante la manifestazione, ai diplomati verrà consegnato un attestato.