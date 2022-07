Bona, festa del diploma con lancio del tocco, FOTO e VIDEO

"Voi prendendo il diploma avete messo un punto fermo nella vostra vita, siate orgogliosi di cosa avete fatto. Vi auguro di fare tutto quello che volete ma fatelo bene. Scegliete una strada e seguitela, nella vita è importante anche sbagliare, non abbiate paura di affrontare strade nuove". Con queste parole la preside del Bona Raffaella Miori ha fatto gli onori di casa alla sede del Bona di Pavignano, dove è avvenuta oggi pomeriggio martedì 12 luglio la cerimonia della consegna del diplomi. In tutto sono stati circa 130 i diplomati di quest'anno al Bona, dei quali anche 12 allievi che hanno preso 100 e uno anche la lode, la maggior parte oggi presenti per l'evento.

"Oggi chiedete un percorso per aprirne un altro importante, vi auguro di vivere la vostra vita con tanta passione", questo invece l'augurio dell'assessore al Commercio e al Turismo della Città di Biella che ha coinvolto l'istituto in diversi progetti che riguardano il territorio.