Arcieri Biella, doppia medaglia per Sara Pivaro

La parola monotonia non esiste per Sara Pivaro che accoglie con fervore le nuove sfide. Sabato 24 giugno a Solaro, in provincia di Milano, Pivaro si presenta sulla linea di tiro pronta a rappresentare la Compagnia Arcieri Biella nella gara notturna outdoor a 60 metri.

"È stata un esperienza al buio non si vedeva né la traiettoria della freccia né dove la freccia si conficcava nel paglione. Potevo solo fare affidamento sulle mie sensazioni" commenta entusiasta Pivaro dopo aver conquistato il gradino più alto del podio - Dopo un breve ma meritato riposo, domenica mattina a Settimo Torinese, Pivaro conquista la medaglia di bronzo nella gara outdoor categoria arco olimpico master femminile”.